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فيديو: تشييع جنازة 15 قتيلاً من بينهم نساء وأطفال قتلهم القصف الإسرائيلي في دير البلح

نقل طفل مصاب إلى مستشفى الأقصى في دير البلح
نقل طفل مصاب إلى مستشفى الأقصى في دير البلح Copyright Saher Alghorra/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Saher Alghorra/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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فيديو: تشييع جنازة 15 قتيلاً من بينهم نساء وأطفال قتلهم القصف الإسرائيلي في دير البلح

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قُتل ما لا يقل عن 15 شخصاً من بينهم نساء وأطفال من جرّاء القصف الإسرائيلي على محافظات دير البلح والوسطى بوسط قطاع غزة الفلسطيني.

وشيع الأهالي جثامين ثلاثة أشخاص قتلوا في استهداف إسرائيلي لمنازل ومرافق مدنية أمس الخميس.

كذلك أدت هجمات إسرائيلية على النصيرات والبريج في دير البلح اليوم الجمعة إلى مقتل 12 شخصًا على الأقل من بينهم طفلان وأربعة نساء. وتم نقل جثامين جميع ضحايا الجمعة إلى مستشفى الأقصى في دير البلح قبل إقامة صلاة الجنازة على أرواحهم.

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