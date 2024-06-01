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مظاهرات في تل أبيب تطالب نتنياهو بعقد صفقة تبادل فوري للأسرى مع حماس

احتجاجات في تل أبيب تطالب بعقد صفقة تبادل فورية للأسرى بين حكومة نتنياهو والفصائل الفلسطينية. 2024/06/01
احتجاجات في تل أبيب تطالب بعقد صفقة تبادل فورية للأسرى بين حكومة نتنياهو والفصائل الفلسطينية. 2024/06/01 Copyright Maya Alleruzzo/AP
Copyright Maya Alleruzzo/AP
بقلم:  يورونيوز
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تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب ومناطق إسرائيلية مختلفة، مطالبين حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عقد صفقة تبادل فورية للأسرى مع حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية.

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أبدى المتظاهرون تأييدهم للصفقة التي تطرق إليها الرئيس الأمريكي جو بايدين في خطابه أمس الجمعة، والتي عرض خلاله مقترحا إسرائيليا يتألف من ثلاث مراحل لإبرامها.

وتقضي الصفقة بوقف الحرب على القطاع المحاصر والمدمر، وإطلاق الأسرى من الجانبين. وحث المتظاهرون الحكومة على التحرك الآن.

في هذه الأثناء قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن وقف إطلاق النار الدائم في غزة بأنه ”لن يبدأ“، إلى أن يتم الوفاء بالشروط القائمة منذ فترة طويلة لإنهاء الحرب، في إشارة إلى ما يبدو أنه يقوض الاقتراح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن باعتباره اقتراحًا إسرائيليًا.

وجاء بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد يوم واحد من إعلان بايدن عن الخطة، وفي الوقت الذي دعت فيه عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس جميع الأطراف إلى قبول الاقتراح على الفور. ويخشى المحتجون من أن يعرقل نتنياهو الصفقة، تحت تأثير المسؤولين المتطرفين في حكومته.

وكانت حماس أكدت استعدادها للتعامل بشكل إيجابي وبناء، مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق نار دائم، وانسحاب للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مساكنهم، وإبرام صفقة تبادل للأسرى.

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