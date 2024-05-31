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شاهد: كوريا الشمالية تجري تدريبات عسكرية باستخدام صواريخ ذات قدرة نووية

اختبارات صاروخية بحضور كيم جونغ أون
اختبارات صاروخية بحضور كيم جونغ أون Copyright 朝鮮通信社/KCNA via KNS
Copyright 朝鮮通信社/KCNA via KNS
بقلم:  يورونيوز
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وجرت التدريبات على الصواريخ البالستية أمام أعين وفي حضور زعيم كوريا الشمالي كيم جونغ أون.

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قالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية اليوم الجمعة إن الجيش أجرى تدريبات إطلاق نار شملت قاذفات صواريخ متعددة ذات قدرات نووية لإظهار قدرة البلاد على تنفيذ هجمات استباقية على منافستها وجارتها كوريا الجنوبية.

وجرت التدريبات على الصواريخ البالستية أمام أعين وفي حضور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وكانت كوريا الجنوبية قد كشفت عن تجارب تجريها بيونغ بانغ على صواريخ بالستية بالقرب من الحدود الجنوبية أمس الخميس.

ويقول خبراء عسكريون إن صواريخ كوريا الشمالية المدفعية كبيرة الحجم تطمس الحدود بين أنظمة المدفعية والصواريخ الباليستية قصيرة المدى لأنها يمكن أن تخلق قوة دفع خاصة بها ويتم توجيهها أثناء الإطلاق.

جانب من التدريبات
جانب من التدريبات朝鮮通信社/KCNA via KNS

وأضافت وكالة الأنباء المركزية بأن اختبارات الأسلحة الأخيرة تهدف إلى إظهار تصميم كوريا الشمالية على عدم التردد في شن ضربة استباقية على كوريا الجنوبية في حالة التهديد.

واتهمت الوكالة سيول بتنظيم "رد فعل أخرق لمظاهرة مسلحة خطيرة ضد ممارسة الحق السيادي المشروع" لكوريا الشمالية.

ويشير ذلك إلى تدريب جوي أجرته كوريا الجنوبية قبل ساعات من محاولة بيونغ يانغ الفاشلة لإطلاق قمر صناعي للتجسس مساء الاثنين.

وتسعى كوريا الشمالية إلى إطلاق قمر صناعي ثانٍ بغرض التجسس بعد الأول الذي أطلقته بنجاح في نوفمبر - تشرين الثاني العام الماضي.

كيم جونغ أون يتابع التدريبات العسكرية
كيم جونغ أون يتابع التدريبات العسكرية朝鮮通信社/KCNA via KNS
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صواريخ باليستية كوريا الشمالية كيم جونغ أون