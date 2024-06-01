صواريخ روسية تقصف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وتُخلف 19 إصابة وكييف تسقط 46 طائرة مسيرة هجومية

بقلم: يورونيوز

أكد مسؤولون محليون في أوكرانيا وقوع هجوم روسي واسع النطاق استهدف البنية التحتية للطاقة في البلاد يوم السبت، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ، موقعا 19 إصابة على الأقل.

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وأعلن الجيش الأوكراني، عن نجاح منظومة الدفاع الجوي في التصدي للهجمات الجوية الروسية خلال اليوم الأول من يونيو/حزيران 2024.

وأفاد أن كييف تمكنت من إسقاط 35 صاروخًا من أصل 53 صاروخًا روسيا استهدف مناطق متفرقة في جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى إسقاط 46 من أصل 47 مسيرة هجومية.

وأفاد مسؤولون عن تسجيل إصابات في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك في منطقة لفيف الغربية في أوكرانيا ومنطقة دنيبروبيتروفسك الوسطى.

وقال أوليه سينيهوبوف المسؤول المحلي عن الولاية، إن 12 شخصًا، بينهم ثمانية أطفال، تم نقلهم إلى المستشفى بعد ضربة قريبة من منزلين كانوا يحتمون بهما في منطقة خاركيف.

وهذه الضربات هي جزء من سلسلة هجمات تشنها موسكو منذ مارس/آذار ضد شبكة الكهرباء في أوكرانيا.

وأعلنت شركة "دي تيك"، أكبر شركة طاقة خاصة في أوكرانيا، عن تعرض اثنتين من محطات الطاقة التابعة لها لأضرار جسيمة نتيجة قصف روسي، في سادس هجوم على محطات الشركة خلال الشهرين ونصف الماضيين

وفي الوقت نفسه، قال وزير الطاقة الأوكراني هيرمان هالوشينكو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن البنية التحتية للطاقة في مناطق زابوريزهزيا ودنيبروبيتروفسك ودونيتسك وكيروفوهراد وإيفانو فرانكيفسك كانت عرضة للاستهداف يضًا.

وأجبر الضرر الذي لحق بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة، قادة الدولة التي مزقتها الحرب على فرض انقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي على مستوى البلاد.