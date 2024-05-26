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غارة روسية تضرب متجرا في خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا ورجال الإطفاء يكافحون حريقا كبيرا

رجال الإطفاء يخمدون حريقًا بعد أن أصاب صاروخان موجهان متجرًا كبيرًا لمستلزمات البناء في خاركيف بأوكرانيا. 2024/05/25
رجال الإطفاء يخمدون حريقًا بعد أن أصاب صاروخان موجهان متجرًا كبيرًا لمستلزمات البناء في خاركيف بأوكرانيا. 2024/05/25 Copyright AP Photo/Andrii Marienko
Copyright AP Photo/Andrii Marienko
بقلم:  يورونيوز
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قُتل شخصان على الأقل وأصيب العشرات في غارة جوية روسية، أصابت متجرًا في خاركيف ثاني أكبر المدن الأوكرانية يوم السبت، وفقًا للأرقام الرسمية الأولية.

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قال حاكم إقليم خاركيف أوليه سينيهوبوف، إن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 33 آخرون بجروح، عندما أصاب صاروخان موجهان متجرًا كبيرًا لمستلزمات البناء في المدينة، مما تسبب في اندلاع حريق هائل.

وقال حاكم الإقليم إن أكثر من 200 شخص ربما كانوا داخل المتجر، مشيرًا في وقت لاحق إلى أنه تم احتواء الحريق. وتقع خاركيف على بعد حوالي 20 كيلومترًا من الحدود الروسية.

 وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة، التي نشرها مكتب المدعي العام الإقليمي، انفجارًا في متجر "إبيتسينتر"، مما أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان إلى أعلى.

المصادر الإضافية • أ ب

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