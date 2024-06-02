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جدونا

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توتر يرافق الانتخابات المحلية في صربيا والشعبويون الحاكمون يحاولون تعزيز سلطتهم

لوحة إعلانية تم تشويهها قبل الانتخابات للرئيس الصربي ألكسندر فوييتش، في الوسط، مع اثنتين من شركائه في بلغراد، صربيا. 2024/05/30
لوحة إعلانية تم تشويهها قبل الانتخابات للرئيس الصربي ألكسندر فوييتش، في الوسط، مع اثنتين من شركائه في بلغراد، صربيا. 2024/05/30 Copyright Darko Vojinovic/AP
Copyright Darko Vojinovic/AP
بقلم:  يورونيوز
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تصاعدت حدة التوترات خلال الانتخابات البلدية في صربيا يوم الأحد في المدن والبلدات الرئيسية للبلاد، حيث سعى الشعبويون الحاكمون إلى تعزيز سيطرتهم الواسعة على السلطة، في الدولة البلقانية المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

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كانت الانتخابات في بلغراد إعادة للتصويت، في أعقاب تقارير عن مخالفات واسعة النطاق جرت في ديسمبر الماضي، وأثارت توترات سياسية واتهامات بأن حزب الرئيس ألكسندر فوسيتش قام بتزوير الانتخابات، وهو ما ينفيه الحزب.

وجرت الانتخابات يوم الأحد على أكثر من 80 مجلسًا بلديًا، ومجالس بلدية في مدينتين رئيسيتين أخريين - نوفي ساد الشمالية ونيس في الجنوب. ويُنظر إلى حزب فوسيتش الحاكم على أنه الأوفر حظًا للفوز يوم الأحد.

ووردت أنباء عن وقوع مناوشات في مجمع معارض نوفي ساد، عندما حاول أعضاء المعارضة دخول القاعة المكتظة بنشطاء حزب الاشتراكيين الوطنيين، وتحركت الشرطة لمنعهم.

وقالت الشرطة في بيان لها إنها تعرضت للهجوم في نوفي ساد، ولكن ”لم تقع حوادث خطيرة“ في يوم الانتخابات. وقال مسؤولون في المعارضة إن ”مراكز الاتصال“ متورطة في رشوة الناخبين، للإدلاء بأصواتهم لصالح الحزب الحاكم.

ويسعى فوسيتش إلى انضمام دولته المضطربة إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه ابتعد بشكل مطرد عن قيم الديمقراطية المؤيدة للاتحاد الأوروبي، بينما كان يرعى علاقات وثيقة مع روسيا والصين. وقد اتهمت جماعات المعارضة الموالية للغرب فوسيتش بالارتباط بالجريمة وتفشي الفساد وقمع الديمقراطية.

المصادر الإضافية • أ ب

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