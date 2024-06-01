بقلم: يورونيوز

نادي ريال مدريد يفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام نظيره بوروسيا دورتموند 2/0

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فاز نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم في نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني في ملعب ويمبلي في لندن ، بنتيجة هدفين لصفر، محققا بذلك لقبه الخامس عشر في سجله الكروي من هذا الدوري، بينما لم يفلح دورتموند بالفوز بهذا اللقب الذي حصل عليه مرة واحدة في تاريخه.

وسجل الهدف الأول الإسباني داني كارفخال في الدقيقة 74 من المباراة، ثم سجل الهدف الثاني النجم البرازيلي فينيسوس جونيور في الدقيقة 83.