بقلم: يورونيوز

تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ241 وسط استمرار القصف على مدينة رفح في جنوب القطاع المحاصر.

اعلان

وتتزامن الجمات الإسرائيلية مع المباحثات من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق للنار وتبادل للأسرى والرهائن الفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أجرى مباحثات مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت والوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس.

وأضافت الوزارة بأن بلينكن ناقش مع غالانت في اتصال مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وبلغت حصيلة قتلى الحرب 36439 شخصاً و82627 إصابة حتى الآن، بحسب تقديرات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وإليكم أبرز تطورات الوضع في قطاع غزة: