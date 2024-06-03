Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار

ترندينغ

جدول زمني

My Europe

أبواب

برامج

العالم

أبواب

برامج

أعمال

أبواب

برامج

Next

أبواب

برامج

Green

أبواب

برامج

الصحة

أبواب

برامج

ثقافة

أبواب

برامج

سفر

أبواب

برامج

فيديو
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداثالبودكاست
Loader

جدونا

اعلان

مباشر. حرب غزة: استمرار الهجمات الإسرائيلية على رفح ومباحثات لبلينكن مع غالانت وغانتس

نقل طفل فلسطيني مصاب جراء القصف الإسرائيلي إلى المستشفى
نقل طفل فلسطيني مصاب جراء القصف الإسرائيلي إلى المستشفى Copyright Saher Alghorra/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Saher Alghorra/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ241 وسط استمرار القصف على مدينة رفح في جنوب القطاع المحاصر.

اعلان

وتتزامن الجمات الإسرائيلية مع المباحثات من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق للنار وتبادل للأسرى والرهائن الفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أجرى مباحثات مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت والوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس.

وأضافت الوزارة بأن بلينكن ناقش مع غالانت في اتصال مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وبلغت حصيلة قتلى الحرب 36439 شخصاً و82627 إصابة حتى الآن، بحسب تقديرات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وإليكم أبرز تطورات الوضع في قطاع غزة:

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: "أموت أو أقتل أفضل لي من التجنيد بجيش التدمير" يهودي متدين خلال احتجاج على بحث المحكمة تجنيدهم

انتشال جثتي شابين جرفتهما مياه نهر أوديني في إيطاليا

توتر يرافق الانتخابات المحلية في صربيا والشعبويون الحاكمون يحاولون تعزيز سلطتهم

إسرائيل قطاع غزة حركة حماس رفح - معبر رفح فلسطين بنيامين نتنياهو