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بولندا تلقي القبض على 18 شخصًا بتهم القيام بأعمال عدائية لصالح روسيا وبيلاروسيا

ذكر بيان لجهاز الأمن الداخلي أن مواطنين بولنديين وبيلاروسيين وأوكرانيين من بين المعتقلين
ذكر بيان لجهاز الأمن الداخلي أن مواطنين بولنديين وبيلاروسيين وأوكرانيين من بين المعتقلين Copyright Matthias Schrader/Copyright 2022 The AP.
Copyright Matthias Schrader/Copyright 2022 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

ألقت السلطات البولندية القبض على 18 شخصًا، بدعوى تورطهم في أنشطة معادية لروسيا وبيلاروسيا، بما في ذلك خطط لاغتيال الرئيس الأوكراني زيلينسكي.

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قال وزير الداخلية البولندي، اليوم الاثنين، إن بولندا اعتقلت 18 شخصا بتهمة القيام بأنشطة معادية أو التخطيط لأعمال تخريبية نيابة عن روسيا وبيلاروسيا. وتشمل المزاعم خططًا لاغتيال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال وزير الداخلية توماس سيمونياك في مؤتمر صحفي إن عشرة من المعتقلين منذ ديسمبر/كانون الأول متورطون بشكل مباشر في التخطيط لأشكال مختلفة من الأعمال التخريبية في أنحاء بولندا.

وربطت السلطات البولندية بعض عمليات الحرق العمد أو محاولات الحرق الأخيرة بعملاء مدعومين من روسيا. وذكر بيان لجهاز الأمن الداخلي أن مواطنين بولنديين وبيلاروسيين وأوكرانيين من بين المعتقلين في الأشهر الأخيرة.

قال ممثلو الادعاء البولنديون إن رجلاً بولنديًا اعتقل في أبريل / نيسان بتهمة الاستعداد للتجسس لصالح المخابرات العسكرية الروسية في مؤامرة مزعومة لاغتيال زيلينسكي. ويُزعم أن الرجل كان يسعى للاتصال بالروس المشاركين بشكل مباشر في الحرب في أوكرانيا، وكان من المتوقع أن ينقل معلومات مفصلة حول مطار رزيسزو-ياسيونكا الاستراتيجي في جنوب شرق بولندا، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وقال سيمونياك إن أعمال التخريب كانت على ما يبدو جزءًا من خطة أوسع تتضمن أيضًا هجمات إلكترونية، ودفع المهاجرين في بيلاروسيا إلى العبور إلى بولندا، وتهديد أمن الدولة التي تدعم أوكرانيا في صد الغزو الروسي واسع النطاق.

وقال سيمونياك: "ليس لدينا شك في أنه بناءً على طلب دولة أجنبية، روسيا، هناك بعض الأشخاص النشطين المستعدين لتهديد حياة المواطنين البولنديين وصحتهم وممتلكاتهم".

المصادر الإضافية • أ ب

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