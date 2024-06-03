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اعتقال سوري هاجم السفارة الإسرائيلية بزجاجة مولوتوف في بوخارست

أعضاء وحدة خاصة من الدرك الروماني يقفون بجوار مركبة دبلوماسية خارج المبنى السكني الذي تقع فيه السفارة الإسرائيلية في بوخارست، رومانيا، الاثنين، 3 يونيو، 2024.
أعضاء وحدة خاصة من الدرك الروماني يقفون بجوار مركبة دبلوماسية خارج المبنى السكني الذي تقع فيه السفارة الإسرائيلية في بوخارست، رومانيا، الاثنين، 3 يونيو، 2024. Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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اعتقلت السلطات الرومانية شخصاً يوم الاثنين، بعدما هاجم مدخل السفارة الإسرائيلية بزجاجة مولوتوف، مما تسبب في حريق صغير ولكن لم تقع إصابات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية والشرطة.

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وقالت الشرطة في بوخارست إن ضباط مكافحة الإرهاب التابعين لجهاز المخابرات الروماني اعتقلوا رجلاً يبلغ من العمر 34 عاماً، قبل وصول الشرطة إلى مكان الحادث، مضيفة أن المشتبه به حاول أيضا إشعال النار في نفسه.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المشتبه به سوري الجنسية. وقال متحدث باسم الشرطة لقناة Digi24 الإخبارية المحلية إن الدافع وراء الحادث هو المظالم الشخصية وليس السياق الدولي للحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.

وأكدت السفارة الإسرائيلية الحادثة في بيان رسمي، قائلة إنه عندما اقترب مسؤولو الأمن من المشتبه به "أخرج زجاجة مولوتوف وأشعلها وألقاها باتجاه باب المدخل المؤدي إلى بهو المبنى".

وشكرت السفارة قوات الأمن والشرطة الرومانية على "استجابتها السريعة والفعالة". وقالت الشرطة إن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

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