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فيديو: شولتس يتفقد بلدات غمرتها الفيضانات في جنوب ألمانيا

الفياضانات والسيول في مدينة هاتنهايم بألمانيا
الفياضانات والسيول في مدينة هاتنهايم بألمانيا Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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زار أولاف شولتس، المستشار الألماني المناطق التي غمرتها الفيضانات في جنوب ألمانيا مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل.

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ويظهر الفيديو لقطات للمستشار الألماني وهو يتفقد ضفة النهر في شمال ميونخ والمليئة بالأكياس الرملية برفقة مجموعة من المسؤولين من ضمنهم ماركوس سودر، حاكم بافاريا.

وتجتاح عواصف عنيفة تسببت في فياضانات وانقطاع في شبكة المواصلات وإجلاء آلاف السكان خاصة من بلدات في غرب ميونخ.

وأوضح سودر إن الوضع "لا يزال حرجاً ومتوتراً" بالرغم من انحسار الفيضانات في أماكن معينة، وأشار إلى أنه من المتوقع أن يرتفع منسوب المياه في مدينة ريغنسبورغ القريبة من نهر الدانوب.

وكانت الشرطة الألمانية قد أفادت بانهيار سد صخري في مدينة أوغسبورغ في ولاية بافاريا بعد هطول الأمطار الغزيرة.

المصادر الإضافية • أ ب

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