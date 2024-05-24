غضب إسرائيلي غير مسبوق من ألمانيا بسبب موقفها تجاه مذكرة اعتقال نتنياهو

بقلم: يورونيوز

انتقدت إسرائيل، الخميس، بياناً صادراً عن مكتب المستشار الألماني أولاف شولتس قال فيه إن برلين ستعتقل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وترحله إن كان على أراضيها، إذا نفذت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه.

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وعندما سُئل المتحدث الألماني شتيفن هيبستريت، الأربعاء،عما إذا كانت برلين ستنفذ أمر اعتقال محتمل من المحكمة الجنائية الدولية، أجاب قائلاً: "بالطبع. نعم، نحن نلتزم بالقانون".

وشجب سفير إسرائيل لدى ألمانيا، رون بروسور، هذا البيان في منشور على موقع "إكس"، وكتب: "هذا تصرف شائن!" "إن التصريح العلني بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها يفقد مصداقيته إذا تم تقييد أيدينا بمجرد الشروع في الدفاع عن أنفسنا".

وأضاف بروسور أن "Staatsräson" الألماني، وهو مصطلح يشير إلى ضمان أمن إسرائيل كأحد "أسباب الدولة" في الدولة الأوروبية، "يخضع للاختبار".

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية آفي هايمان: " أتذكر أن الرئيس الألماني جاء هنا بعد أيام من السابع من أكتوبر، وقال إن حماس هي النازية الجديدة، ويسعون لتنفيذ إبادة جماعية ضد اليهود".

وتابع: "يحتاج الكثيرون في العالم إلى التحقق من بوصلتهم الأخلاقية، واختيار الجانب الصحيح من التاريخ".

وفي السياق ذاته، اعتبر الحاخام أبراهام كوبر، العميد المشارك لمركز سيمون فيزنتال في لوس أنجلوس، أنه "من غير المعقول أن تقوم أي حكومة ألمانية باعتقال رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطياً للدولة اليهودية بناءً على أكاذيب الدم. بل ينبغي عليها اعتقال جميع المعادين للسامية الذين يهاجمون اليهود في شوارع دولتها. يجب ألا يحدث هذا أبداً، أبداً".

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن، الإثنين، أنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل"ن إضافة إلى قادة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).