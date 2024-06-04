شاهد: موكب للدرجات النارية يحي الذكرى الثمانين ليوم النصر في شوارع نورماندي

بقلم: يورونيوز

انطلق موكب مكون من 170 دراجة نارية من طراز هارلي ديفيدسون الثلاثاء لإحياء الذكرى الثمانين ليوم النصر في الحرب العالمية الثانية في شوارع نورماندي.

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وبدأ موكب الدرجات النارية من متحف النصر وتوقفوا عند معظم المحطات التاريخية في أوكسيس، وجرايجن، وكارينتان، وسانت ماري دو مونت، وشاطئ يوتا.

وبحسب المنظمين بلغ عمر أصغر راكب 19 عامًا وأكبرهم 83 عامًا.

ويقول روبرت مارسيانو، البالغ 70 عاما من ولاية ساوث داكوتا بالولايات المتحدة"هذه أرض مقدسة. لقد تغير العالم في هذه المرحلة. كان والدي من قدامى المحاربين وقاتل في معركة الثغرة".

بدأت معركة الثغرة في 16 ديسمبر 1944، عندما شنت القوات الألمانية هجومًا مفاجئًا ضد قوات الحلفاء عبر غابة آردين في بلجيكا ولوكسمبورغ.