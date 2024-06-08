زفاف استثنائي على شاطئ النصر: أمريكي عمره 100 عام شارك بإنزال النورماندي يتزوج حبيبته في فرنسا

بقلم: يورونيوز

إلى جانب شواطئ يوم النصر التاريخية في نورماندي، تبادل الزوجان، العريس البالغ من العمر 100 عام وعروسه التي تصغره بأربع سنوات (96 عامًا)، وعود الحب الأبدي في حفل زفاف استثنائي يرمز إلى قوة الحب الذي لا يعرف حدود العمر.

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في حدث استثنائي، احتفل هارولد تيرينز أحد قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية وحبيبته جين سويرلين، بزفافهما في شمال غرب فرنسا، يوم السبت، بعد يومين من إحياء الذكرى 80 لإنزال النورماندي.

وإلى جانب شواطئ يوم النصر التاريخية في نورماندي، تبادل الزوجان، العريس البالغ من العمر 100 عام وعروسه التي تصغره بأربع سنوات (96 عامًا)، وعود الحب الأبدي في حفل زفاف استثنائي يرمز إلى قوة الحب الذي لا يعرف حدود العمر.

وأثناء توجهها إلى حفل الزفاف، صرحت العروس بحماس، أن "الحب لا يقتصر على الشباب فقط.. نحن نشعر بالسعادة، ونستمتع بالحياة أيضًا".

ولم يكن اختيار قاعة مدينة كارينتان كمكان لإحياء زفاف هارولد تيرينز وجين سويرلين عشوائيًا، بل كان اختيارًا ذا دلالة تاريخية عميقة.

فخلال الحرب العالمية الثانية، كانت هذه القاعة الأنيقة المبنية من الحجر هدفًا رئيسيًا لقوات الحلفاء في عملية إنزال نورماندي في 6 يونيو 1944، والتي مثلت نقطة تحول رئيسية في الحرب العالمية الثانية، وساهمت في هزيمة ألمانيا النازية.