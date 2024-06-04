شاهد: قتلى ومفقودون جراء فيضانات وانهيارات طينية مميتة في سريلانكا

بقلم: يورونيوز

أغلقت السلطات السريلانكية المدارس في البلاد، الاثنين، بسبب الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات وانهيارات طينية في أجزاء كثيرة من الجزيرة، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص.

اعلان

وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث دمار في أجزاء كثيرة من البلاد منذ يوم الأحد، مما أدى إلى غمر المنازل والحقول والطرق، وقطع التيار الكهربائي كإجراء احترازي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن إعادة فتح المدارس سيعتمد على تغير الأحوال الجوية.

ولقي ستة أشخاص حتفهم بعد أن جرفتهم المياه وغرقوا في العاصمة كولومبو ومنطقة راتنابورا النائية يوم الأحد، بحسب مركز إدارة الكوارث.

كما لقي ثلاثة آخرون حتفهم عندما انهارت أكوام من التراب على منازلهم، ولا يزال ستة أشخاص في عداد المفقودين منذ يوم الأحد.

وقال براديب كوديبيلي، مدير مركز إدارة الكوارث، إن عدد القتلى بلغ 12، وإن خمسة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

وذكر المركز إنه حتى يوم الاثنين، تم نقل أكثر من 5000 شخص إلى مراكز الإخلاء بعد أن تضرر أكثر من 400 منزل.

وتم نشر قوات من البحرية والجيش لإنقاذ الضحايا وتوفير الغذاء والضروريات الأخرى للمتضررين.

وتواجه سريلانكا ظروفاً مناخية قاسية منذ منتصف آيار/مايو، بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة.