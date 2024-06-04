Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار

ترندينغ

جدول زمني

My Europe

أبواب

برامج

العالم

أبواب

برامج

أعمال

أبواب

برامج

Next

أبواب

برامج

Green

أبواب

برامج

الصحة

أبواب

برامج

ثقافة

أبواب

برامج

سفر

أبواب

برامج

فيديو
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداثالبودكاست
Loader

جدونا

اعلان

شاهد: قتلى ومفقودون جراء فيضانات وانهيارات طينية مميتة في سريلانكا

فيضانات وانهيارات طينية مميتة في سريلانكا
فيضانات وانهيارات طينية مميتة في سريلانكا Copyright Eranga Jayawardena/AP
Copyright Eranga Jayawardena/AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

أغلقت السلطات السريلانكية المدارس في البلاد، الاثنين، بسبب الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات وانهيارات طينية في أجزاء كثيرة من الجزيرة، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص.

اعلان

وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث دمار في أجزاء كثيرة من البلاد منذ يوم الأحد، مما أدى إلى غمر المنازل والحقول والطرق، وقطع التيار الكهربائي كإجراء احترازي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن إعادة فتح المدارس سيعتمد على تغير الأحوال الجوية.

ولقي ستة أشخاص حتفهم بعد أن جرفتهم المياه وغرقوا في العاصمة كولومبو ومنطقة راتنابورا النائية يوم الأحد، بحسب مركز إدارة الكوارث.

كما لقي ثلاثة آخرون حتفهم عندما انهارت أكوام من التراب على منازلهم، ولا يزال ستة أشخاص في عداد المفقودين منذ يوم الأحد.

وقال براديب كوديبيلي، مدير مركز إدارة الكوارث، إن عدد القتلى بلغ 12، وإن خمسة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

وذكر المركز إنه حتى يوم الاثنين، تم نقل أكثر من 5000 شخص إلى مراكز الإخلاء بعد أن تضرر أكثر من 400 منزل.

وتم نشر قوات من البحرية والجيش لإنقاذ الضحايا وتوفير الغذاء والضروريات الأخرى للمتضررين.

وتواجه سريلانكا ظروفاً مناخية قاسية منذ منتصف آيار/مايو، بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 6 من جنود الاحتياط في حرائق غابات أشعلتها صواريخ حزب الله في الشمال

شاهد: تكريم كلاب مدربة تساعد على مكافحة الجريمة في الإكوادور

ألمانيا: أدلة ترجح وجود "دافع إسلامي متطرف" وراء هجوم الطعن في مانهايم

سريلانكا ضحايا مدارس فيضانات - سيول بحث وإنقاذ أمطار