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مستوطنون متطرفون يعتدون على صحافيين في القدس خلال "مسيرة الأعلام" والشرطة تعتقل 5 منهم

إسرائيليون متطرفون يعتدون على مصور صحفي في البلدة القديمة للقدس. 2024/06/05
إسرائيليون متطرفون يعتدون على مصور صحفي في البلدة القديمة للقدس. 2024/06/05 Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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إسرائيليون متطرفون يعتدون على صحافي خلال اقتحامهم البلدة القديمة في القدس

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اقتحم إسرائيليون متطرفون البلدة القديمة في القدس يوم الأربعاء، خلال تنظيمهم "مسيرة الأعلام" التي يحيون خلالها احتلال القوات الإسرائيلية للقدس الشرقية في 1967.

وخلال الاقتحام اخترق المتطرفون شارعا من شوارع الحي الفلسطيني، ملوحين بهتافات عنصرية ضد العرب والمسلمين، وأحاط العشرات منهم بصحفي وألقوا عليه قوارير المياه، قبل أن تتدخل الشرطة الإسرائيلية التي اعتقلت رغم ذلك رجالا فلسطينيين، واقتادتهم بعيدًا وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت خمسة أشخاص من الذين شاركوا في المسيرة "وألقوا أشياء" على الصحفيين الذين كانو يقفون بالقرب من المكان.

وقام المستوطنون المتطرفون بضرب صحفي فلسطيني، قبل أن تخلصه الشرطة الإسرائيلية من بين يديهم.

ويتوقع ان تشعل مسيرة المتطرفين الإسرائيليين يوم الأربعاء توترات واسعة النطاق، مثلما حصل قبل ثلاث سنوات، عندما تسببت مسيرة مماثلة في إشعال حرب استمرت 11 يومًا على قطاع غزة المحاصر.

المصادر الإضافية • أ ب

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