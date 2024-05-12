Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

تشييع جثمان شاب فلسطيني قتله الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

تشييع الشاب الذي قتله الجيش الإسرائيلي
تشييع الشاب الذي قتله الجيش الإسرائيلي Copyright Majdi Mohammed/The AP
Copyright Majdi Mohammed/The AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

شارك مئات الفلسطينيين في تشييع شاب فلسطيني قتله الجيش الإسرائيلي خلال مداهمة مخيم بلاطة بالقرب من مدينة نابلس.

اعلان

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، إن "الشاب استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة للاجئين في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن "سامر رمانة استشهد بالرصاص خلال غارة إسرائيلية على المخيم فجر الأحد". وكان الشاب يبلغ من العمر 27 عامًا.

وقتل ما لا يقل عن 497 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/ترين الأول الماضي.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مقتل 5 أشخاص في قصف أوكراني على مدينة بيلغورود الروسية

فيديو: حريق مهول يلتهم مركزاً تجارياً كبيراً في وارسو

هجوم روسي كبير على شرق أوكرانيا وسلطات كييف تجلي المئات من السكان

قتل الضفة الغربية غزة فلسطين اعتداء إسرائيل