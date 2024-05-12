تشييع جثمان شاب فلسطيني قتله الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

بقلم: يورونيوز

شارك مئات الفلسطينيين في تشييع شاب فلسطيني قتله الجيش الإسرائيلي خلال مداهمة مخيم بلاطة بالقرب من مدينة نابلس.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، إن "الشاب استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة للاجئين في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن "سامر رمانة استشهد بالرصاص خلال غارة إسرائيلية على المخيم فجر الأحد". وكان الشاب يبلغ من العمر 27 عامًا.

وقتل ما لا يقل عن 497 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/ترين الأول الماضي.