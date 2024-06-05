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جدونا

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شاهد: فرناندو هييرو ينضم إلى النصر السعودي كمدير فني جديد

فرناندو هييرو
فرناندو هييرو Copyright Manu Fernandez/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.
Copyright Manu Fernandez/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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انضم نجم ريال مدريد السابق فرناندو هييرو إلى نادي النصر السعودي، منضمًا بذلك إلى كرستيانو رونالدو. وكان هييرو قد شغل في الفترة الأخيرة منصب المدير الرياضي لنادٍ مكسيكي.

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 انضم أسطورة ريال مدريد فرناندو هييرو في فريق النصر السعودي كمدير رياضي جديد.

ووقع هييرو أمس الثلاثاء العقد مع النادي السعودي ليصبح مديره الرياضي الجديد، بعد مفاوضات استمرت أسابيع.

وبذلك يصبح هييرو زميلًا للنجم البرتغالي كرستيانو رونالدو الذي انضم إلى النصر أواخر عام 2022.

ولعب هييرو الذي يبلغ من العمر 56 عامًا كلاعب خط وسط في صفوف ريال مدريد بين عامي 1989 و2003، وأنهى مسيرته كلاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي بولتون بعد أن كان قد قضى موسما واحدا مع فريق الريان القطري.

ثم بدأ مسيرته التدريبية التي بلغت ذروتها بترقيته المفاجئة من مدير رياضي إلى مدرب للمنتخب الإسباني لكرة القدم بعد إقالة جولين لوبيتيغي قبل ثلاثة أيام فقط من انطلاق كأس العالم في روسيا عام 2018.

وغادر هييرو نادي غوادالاخارا المكسيكي في نهاية أيار/ مايو من هذا العام بعد 20 شهرًا من توليه منصب المدير الرياضي.

وبث النادي مقطع فيديو يقول فيه هييرو: "مرحباً، أنا فرناندو هييرو. أنا سعيد جداً بانضمامي لهذا النادي. أردت أن أرحب بجميع مشجعي النصر. أراكم قريبًا، سنواصل العمل معًا. أرسل لكم جميعًا عناقًا".

المصادر الإضافية • أ ب

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