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شاهد: نجم كرة القدم العالمي كريم بنزيما يزور مسقط رأس والديه في الجزائر

ترحيب باللاعب كريم بنزيما في بجاية ويلبسونه البرنس، الثوب التقليدي، تكريما له. 2024/06/01
ترحيب باللاعب كريم بنزيما في بجاية ويلبسونه البرنس، الثوب التقليدي، تكريما له. 2024/06/01 Copyright يوروفجين
Copyright يوروفجين
بقلم:  يورونيوز
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أثارت زيارة نجم كرة القدم العالمي الجزائري الأصل كريم بن زيما إلى الجزائر يوم أمس السبت 1 يونيو 2024 ضجة كبيرة في مدينة بجاية الساحلية، مسقط رأس والديه.

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حظي النجم الدولي كريم بنزيما باستقبال حافل في مدينة بجاية الجزائرية، من قبل شخصيات رياضية وسياسية بارزة، بالإضافة إلى العديد من مشجعي كرة القدم، خلال أول زيارة له إلى الجزائر.

ووصل بنزيما إلى مطار بجاية على متن طائرة خاصة، وفور وصوله، توجه إلى مقر الولاية، حيث كان في انتظاره العشرات من الرياضيين الشباب من مختلف الفرق الرياضية، بما في ذلك الفريق الصاعد حديثًا إلى دوري الدرجة الأولى: أولمبيك أقبو.

واغتنم بنزيما فرصة وجوده في الجزائر، لحضور مباراة المنتخب الجزائري ونظيره الغيني، في الجولة المقبلة من تصفيات كأس العالم 2026. ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 6 يونيو 2024 على ملعب نيلسون مانديلا في الجزائر العاصمة.

ويلعب بنزيما حاليًا في نادي الاتحاد السعودي، ويعتبر أحد أفضل المهاجمين في العالم، بفضل مهاراته الاستثنائية في التهديف وقدراته الفنية العالية.

المصادر الإضافية • يوروفيجن

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