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في أول ظهور له بعد إصابته.. رئيس وزراء سلوفاكيا "يسامح" المهاجم

ملف - رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو يصل إلى اجتماع مائدة مستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 1 فبراير 2024.
ملف - رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو يصل إلى اجتماع مائدة مستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 1 فبراير 2024. Copyright Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  Euronews مع AP
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

قام رئيس الوزراء السلوفاكي الشعبوي روبرت فيكو في أول ظهور علني له منذ ثلاثة أسابيع، بنشر كلمة له على الإنترنت بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها.

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نشر رئيس الوزراء السلوفاكي الشعبوي روبرت فيكو خطابًا على الإنترنت يوم الأربعاء في أول ظهور له منذ إصابته بجروح خطيرة تعرض لها خلال محاولة اغتيال قبل ثلاثة أسابيع..

وفي خطاب مسجل مسبقًا نُشر على فيسبوك قبل انتخابات البرلمان الأوروبي، قال فيكو إن الهجوم تسبب في أضرار جسيمة لصحته وأن " عودتي إلى العمل خلال أسابيع قليلة ستكون بمثابة معجزة صغيرة".

يتعافى فيكو من جروح متعددة بعد إصابته برصاصة في البطن أثناء استقباله أنصاره في 15 مايو في بلدة هاندلوفا، على بعد حوالي 140 كيلومترًا شمال شرق العاصمة براتيسلافا. وتم القبض على المهاجم.

قال فيكو إنه يجب أن يعود إلى العمل في مطلع يونيو ويوليو، وأنه لا يشعر "بأي كراهية" تجاه مهاجمه. وأضاف: "أسامحه".

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