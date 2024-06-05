في أول ظهور له بعد إصابته.. رئيس وزراء سلوفاكيا "يسامح" المهاجم

بقلم: Euronews مع AP

قام رئيس الوزراء السلوفاكي الشعبوي روبرت فيكو في أول ظهور علني له منذ ثلاثة أسابيع، بنشر كلمة له على الإنترنت بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها.

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نشر رئيس الوزراء السلوفاكي الشعبوي روبرت فيكو خطابًا على الإنترنت يوم الأربعاء في أول ظهور له منذ إصابته بجروح خطيرة تعرض لها خلال محاولة اغتيال قبل ثلاثة أسابيع..

وفي خطاب مسجل مسبقًا نُشر على فيسبوك قبل انتخابات البرلمان الأوروبي، قال فيكو إن الهجوم تسبب في أضرار جسيمة لصحته وأن " عودتي إلى العمل خلال أسابيع قليلة ستكون بمثابة معجزة صغيرة".

يتعافى فيكو من جروح متعددة بعد إصابته برصاصة في البطن أثناء استقباله أنصاره في 15 مايو في بلدة هاندلوفا، على بعد حوالي 140 كيلومترًا شمال شرق العاصمة براتيسلافا. وتم القبض على المهاجم.

قال فيكو إنه يجب أن يعود إلى العمل في مطلع يونيو ويوليو، وأنه لا يشعر "بأي كراهية" تجاه مهاجمه. وأضاف: "أسامحه".