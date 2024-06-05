بتهمة التجسس.. جندي سابق في مشاة البحرية الملكية البريطانية محتجز في الإمارات منذ 7 أشهر

بقلم: يورونيوز

قالت صحيفة الغارديان البريطانية، الثلاثاء أن مات كروشر، وهو ضابط سابق في مشاة البحرية الملكية البريطانية، محتجز في دبي منذ نوفمبر/تشرين الثاني بتهمة التجسس.

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وألقي القبض على كروشر، في 4 نوفمبر/ تِـشْرِين الثاني 2023 في دبي، والذي كان يعمل كمستشار أمني، واتهم من السلطات الإماراتية "الوصول عمدا وبشكل غير قانوني إلى شبكة اتصالات" وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

ووفقا للصحيفة تم استجواب كروتشر لنحو 6 ساعات حول دوره بوزارة الدفاع البريطانية وأجهزة الاستخبارات.

وقالت عائلة كروشر في بيان إنها تعيش "قلقا كبيرا" وإن الاتهامات الموجهة إليه "مختلقة". وأضافت العائلة: "لا نفهم لماذا تستغرق سلطات دبي وقتا طويلا لمعالجة هذه القضية.. وهي قضية نعتقد أنها مختلقة وسخيفة".

وانتقدت الأسرة أيضًا وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية قائلة أن الوزارة "غالبًا ما تجعل الأمور أسوأ من خلال المعلومات المضللة، وإخباره بأن القضية انتهت رسميًا ولن تستغرق سوى شهر إلى شهرين".

وحصل كروشر، والبالغ 40 عاماً على أعلى وسام بريطاني للشجاعة بعد أن خاطر بحياته بإلقاء نفسه على قنبلة يدوية مخاطرة لإنقاذ الآخرين في أفغانستان عام 2008.