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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنتقد إيران لفشلها بالتعاون وتطالبها بمعلومات حول برنامجها النووي

علم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام مقرها الرئيسي في فيينا، النمسا
علم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام مقرها الرئيسي في فيينا، النمسا Copyright Heinz-Peter Bader/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Copyright Heinz-Peter Bader/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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انتقد خبراء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران، الأربعاء لفشلها في التعاون مع الوكالة ودعا طهران إلى تقديم إجابات بصدد التحقيق المتواصل والتراجع عن قرارها بمنع العديد من مفتشي الأمم المتحدة من القيام بعملهم.

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وصوت مجلس إدارة الوكالة المكون من 35 عضوا على مزيد من التصعيد المحتمل بين الوكالة والجمهورية الإسلامية، بعد اقتراح قدمته بريطانيا وفرنسا وألمانيا الإثنين يدين إيران ويطالب بمزيد من المعلومات حول برنامجها النووي.

وقال رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الإثنين إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يزداد وأكد عدم تمكن الوكالة من دخول الجمهورية الإسلامية منذ 3 سنوات.

 وصوت عشرون عضوا لصالح القرار فيما عارضته روسيا والصين، وامتنع 12 عضوا عن التصويت، ولم يصوت عضو واحد.

الجدير بالذكر أن إيران تراجعت عن التزامها بتقييد نشاطها النووي بموجب اتفاق عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 وإعادة فرض العقوبات على طهران.

المصادر الإضافية • أ ب

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