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جدونا

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اعتقال مواطن روسي-أوكراني في باريس للاشتباه في تخطيطه لهجوم باستخدام متفجرات محلية الصنع

أرشيف
أرشيف Copyright Michel Euler/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
Copyright Michel Euler/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

وتم احتجاز المشتبه به في مستشفى غونيس (فال دواز)، حيث كان يخضع للعلاج من حروق في ذراعه ووجهه أصيب بها أثناء التعامل مع المتفجرات.

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ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية يوم الأربعاء، أنه تم اعتقال روسي أوكراني يبلغ من العمر 26 عامًا مساء الثلاثاء، للاشتباه في تخطيطه لهجوم باستخدام متفجرات محلية الصنع.

ووفقا للتقارير. عثرت الشرطة على مكونات تستخدم لصنع عبوة ناسفة محلية الصنع في غرفته بالفندق. وأصيب المشتبه به أثناء التعامل مع جهاز مصنوع من مادة "بيروكسيد الأسيتون" TATP، وهي مادة شديدة الانفجار.

يتم استجواب المشتبه به من قبل وكالة الأمن الفرنسية DGSI، وفقًا لما ذكرته صحيفة لو فيغارو.

وقالت التقارير إن السلطات تحقق في شكوك بأنه ربما خطط لهجوم على رحلة شحن متجهة إلى أوكرانيا قادمة من مطار رواسي شارل ديغول بالقرب من باريس.

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