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جدونا

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ماكرون يطالب روسيا بالإفراج عن المواطن الفرنسي المتهم بالتجسس على بيانات عسكرية روسية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ينظر خلال مؤتمر صحفي في قصر الإليزيه في باريس
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ينظر خلال مؤتمر صحفي في قصر الإليزيه في باريس Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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قال الرئيس الفرنسي إن موسكو يجب أن تطلق سراح لوران فيناتييه من السجن، بعد أن سُجن الجمعة بتهمة "التجسس على بيانات عسكرية حساسة".

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وأمرت محكمة في موسكو يوم الجمعة باحتجاز فيناتييه في السجن على ذمة التحقيق والمحاكمة.

وتم اعتقال فيناتييه  في العاصمة الروسية الخميس مع تصاعد التوترات بين موسكو وباريس عقب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إمكانية نشر قوات بلاده العسكرية في أوكرانيا.

وأفادت الوكالة الرسمية تاس إن لجنة مختصة بدأت تحقيقا ضد فيناتييه لأنه فشل بتسجيل نفسه كأجنبي امتثالا للتشريع الروسي وكان يجمع معلومات عن الأنشطة العسكرية والعسكرية التقنية الروسية".

وقالت اللجنة في بيان لها إن "هذه المعلومات، عندما يتم الحصول عليها من قبل مصادر أجنبية، يمكن استخدامها ضد أمن الدولة. ولهذا الغرض، قام مرارا وتكرارا بزيارة أراضي روسيا، بما في ذلك مدينة موسكو، وعقد اجتماعات مع مواطنين من الاتحاد الروسي".

 

 

اعتقلت السلطات الروسية عددا من الغربيين في السنوات الأخيرة، مما أدى في بعض الحالات إلى توترات دبلوماسية، مثل إيفان غيرشكوفيتش، مراسل صحيفة وول ستريت جورنال والذي مازال محتجزا منذ العام الماضي بتهمة التجسس لصالح الحكومة الأمريكية.

المصادر الإضافية • أ ب

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