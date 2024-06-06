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جدونا

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روسيا تعتقل مواطناً فرنسياً للاشتباه بتجسسه على الأنشطة العسكرية الروسية

يُزعم أن مقطع فيديو يظهر اعتقال فرنسي متهم بالتجسس في موسكو.
يُزعم أن مقطع فيديو يظهر اعتقال فرنسي متهم بالتجسس في موسكو. Copyright Следственный комитет РФ
Copyright Следственный комитет РФ
بقلم:  يورونيوز
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

قالت السلطات الروسية، الخميس إنها ألقت القبض على مواطن فرنسي للاشتباه في ارتكابه جرائم تجسس.

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وأفادت الوكالة الرسمية تاس إن لجنة مختصة بدأت تحقيقا ضد الرجل الذي لم يكشف عن اسمه لأنه فشل بتسجيل نفسه كأجنبي امتثالا للتشريع الروسي وكان يجمع معلومات عن الأنشطة العسكرية والعسكرية التقنية الروسية".

وقالت اللجنة في بيان لها إن "هذه المعلومات، عندما يتم الحصول عليها من قبل مصادر أجنبية، يمكن استخدامها ضد أمن الدولة. ولهذا الغرض، قام مرارا وتكرارا بزيارة أراضي روسيا، بما في ذلك مدينة موسكو، وعقد اجتماعات مع مواطنين من الاتحاد الروسي".

وفي حالة إدانته، فإنه قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات.

 

اعتقلت السلطات الروسية عددا من الغربيين في السنوات الأخيرة، مما أدى في بعض الحالات إلى توترات دبلوماسية، مثل إيفان غيرشكوفيتش، مراسل صحيفة وول ستريت جورنال والذي مازال محتجزا منذ العام الماضي بتهمة التجسس لصالح الحكومة الأمريكية.

المصادر الإضافية • أب

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روسيا فرنسا تجسس