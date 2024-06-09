بقلم: يورونيوز

مارين لوبان تلقي بصوتها في سباق انتخابي ساخن: توقعات بتفوق حزبها على حزب ماكرون

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أدلت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان بصوتها في الانتخابات الأوروبية يوم الأحد، ومن المتوقع أن يفوز حزبها التجمع الوطني بأكبر حصة من الأصوات في فرنسا.

وتوقعت استطلاعات الرأي، أن يحصل التجمع الوطني ومرشحه الرئيسي جوردان بارديلا على معظم مقاعد فرنسا البالغ عددها 81 مقعدًا في البرلمان الأوروبي القادم.

وتأتي الانتخابات في وقت اختبار لثقة الناخبين في كتلة تضم حوالي 450 مليون شخص.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، اهتز الاتحاد الأوروبي بسبب جائحة فيروس كورونا، والركود الاقتصادي وأزمة الطاقة التي أججها أكبر هجوم بري في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

ولا يمكن نشر النتائج الرسمية للانتخابات، التي تجرى كل خمس سنوات، قبل إغلاق آخر مراكز الاقتراع في الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أي في إيطاليا.

ومن المقرر أن تسدل روما الستار أمام الناخبين عند الساعة الحادية عشرة مساء (2100 بتوقيت غرينتش).