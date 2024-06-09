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فيديو: بعد اختفائه لعدة ايام.. العثور على جثة الطبيب والمذيع البريطاني مايكل موزلي في اليونان

فرق الإنقاذ في الجزيرة اليونانية
فرق الإنقاذ في الجزيرة اليونانية Copyright Antonis Mystiloglou/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Antonis Mystiloglou/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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وموزلي هو طبيب متخصص في الحميات الغذائية وهو معروف في بريطانيا بظهوره المنتظم على شاشات التلفزيون والإذاعة وكتابة المقالات في صحيفة "ديلي ميل".

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 قالت السلطات اليونانية اليوم الأحد إنها عثرت على جثة الطبيب والمذيع البريطاني مايكل موزلي على جزيرة سيمي اليونانية.

وتوارى موزلي (67 عاماً) عن الأنظار منذ خروجه للتنزه في الجزيرة ظهيرة يوم الأربعاء الماضي.

وقال متحدث باسم الشرطة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب التحقيق المستمر، إنه تم العثور على الجثة على ساحل صخري بواسطة قارب خاص وأن تحديد الهوية الرسمية لم يتم بعد.

وقال ليفتيريس باباكالدوكاس، عمدة الجزيرة، لوكالة أسوشيتد برس إنه كان على متن القارب مع أعضاء من ممثلي وسائل الإعلام عندما رأوا جثة على ارتفاع حوالي 20 متراً فوق شاطئ آغيا مارينا بعد الساعة العاشرة صباحا بقليل.

وقال: "لقد قمنا بتقريب عدسات الكاميرات ورأينا أنه هو".

وأضاف أن الجثة تبدو وكأنها سقطت على منحدر شديد وتوقفت عند السياج ووجهها لأعلى مع وجود بعض الصخور فوقها.

وموزلي هو طبيب متخصص في التغذية والحميات الغذائية وهو معروف في بريطانيا بظهوره المنتظم على شاشات التلفزيون والإذاعة وكتابة المقالات في صحيفة "ديلي ميل".

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