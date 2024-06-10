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جدونا

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عاجل. اختفاء طائرة عسكرية تقل نائب رئيس مالاوي وتسعة آخرين

نائب الرئيس ساولوس تشيليما
نائب الرئيس ساولوس تشيليما Copyright https://www.malawi.gov.mw
Copyright https://www.malawi.gov.mw
بقلم:  يورنيوز
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اختفاء طائرة عسكرية تقل نائب رئيس مالاوي وتسعة آخرين

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أعلن مكتب رئيس مالاوي عن اختفاء طائرة عسكرية تقل نائب الرئيس وتسعة آخرين يوم الاثنين، وأكد على أن البحث لا يزال جاريا.

وغادرت الطائرة التي تقل نائب الرئيس ساولوس تشيليما العاصمة ليلونغوي، لكنها فشلت في الهبوط المقرر في مطار مزوزو الدولي على بعد حوالي 370 كيلومترا، إلى الشمال بعد حوالي 45 دقيقة.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس مالاوي لازاروس شاكويرا إن سلطات الطيران فقدت الاتصال بالطائرة عندما "خرجت عن نطاق الرادار".

وقال مكتبه إن تشاكويرا أمر بإجراء عملية بحث وألغى رحلة إلى جزر البهاما.

المصادر الإضافية • أ ب

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