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شاهد: نازحون ينصبون مزيداً من الخيام في مخيم ساحلي بدير البلح

وصول المزيد من النازحين الفلسطينيين إلى مخيم ساحل دير البلح
وصول المزيد من النازحين الفلسطينيين إلى مخيم ساحل دير البلح Copyright AP
Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الأحد، أن نازحين فلسطينيين أقاموا المزيد من الخيام في مخيم ساحلي بمدينة دير البلح وسط غزة.

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وأعلنت الوكالة أيضاً عن مقتل وإصابة العشرات من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الاثنين، في هجوم إسرائيلي استهدف منزلاً في دير البلح.

وأضافت "وفا"، أن الضحايا نقلوا إلى مستشفى الأقصى في دير البلح، حيث تجمع المشيعون لحضور مراسم جنازة ضحايا الهجوم.

وبعد هجوم جوي وبري وبحري مروع نُفد السبت، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه حرر، أربعة من الرهائن الذين كانوا محتجزين لدى حماس قطاع غزة.

ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، قُتل في هذه العملية ما لا يقل عن 274 فلسطينياً، بينهم عشرات الأطفال، وأصيب 698 آخرون في مخيم النصيرات للاجئين.

المصادر الإضافية • أ ب

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