مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة

بقلم: يورونيوز

قتل فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي، الاثنين، في مدينتي طوباس وطولكرم شمالي الضفة الغربية.

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حيث أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الشاب يوسف عبد الدايم (21 عاماً)، قضى برصاص الجيش شرق مخيم طولكرم.

أما في طوباس، فقد لاقى الفتى محمود إبراهيم النبريصي حتفة (15 عاماً)، برصاص الجيش في مخيم الفارعة، الذي اقتحمه الجيش الإسرائيلي، برفقة جرافات، ودارت فيه اشتباكات عنيفة مع الفلسطينيين، قبل الانسحاب منه.

وبعد حوالي ساعة من انسحاب الجيش الإسرائيلي من المكان، اشتبه مجموعة من الشبان بتحركات داخل بناية خدماتية لذوي الاحتياجات الخاصة في المخيم، ليتبين أنها وحدة خاصة من الجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى تجدد الاشتباكات العنيفة، وإصابة شابان فلسطينيان أحدهما بجراح خطيرة.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة قبل تسعة أشهر.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن نحو 534 فلسطينيًا قُتلوا في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب على غزة.