بقلم: يورونيوز

القوات الإسرائيلية تقتل الطفل الفلسطيني محمد النبريسي في غارة ليلية على مخيم الفارعة للاجئين

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قال مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة، إن القوات الإسرائيلية قتلت شاباً فلسطينياً يبلغ من العمر 15 عاماً، في غارة ليلية على مخيم الفارعة للاجئين في الضفة الغربية المحتلة.

وزعمت القوات الإسرائيلية يوم الإثنين أن عناصرها شنوا غارة استهدفت مسلحين، فقتلوا أحدهم وأصابوا اثنين آخرين بالرصاص الحي.

وحددت وزارة الصحة الفلسطينية هوية الفتى الذي قتل بأنه محمود النبريسي البالغ من العمر 15 عاما، وقالت إن خمسة آخرين أصيبوا في المخيم الذي يعود تاريخ بنائه إلى عام النكبة في 1948.