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جدونا

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صحفيو هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمي يضربون اعتراضا على قانون للرقابة في سلوفاكيا

صحفيو هيئة الإذاعة العامة في براتيسلافا سلوفاكيا.
صحفيو هيئة الإذاعة العامة في براتيسلافا سلوفاكيا. Copyright Jaroslav Novak/Tlacova agentura SR
Copyright Jaroslav Novak/Tlacova agentura SR
بقلم:  يورونيوز
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نظم موظفو هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في سلوفاكيا إضرابا لمدة 3 ساعات الاثنين احتجاجا على إصلاح سيمكن الحكومة بالسيطرة على وسائل الإعلام.

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وسار المتظاهرون في شوارع براتيسلافا ثم تمركزوا أمام وزارة الثقافة. وطالبوا باستقلال الإعلام والحصول على الموارد المالية اللازمة وألا يتعرض صحفيوها لهجوم من السياسيين وغيرهم.

ووافقت الحكومة الائتلافية ورئيس الوزراء روبرت فيكو، على قانون الإصلاح في شهر أبريل/نيسان وتتم مناقشته حاليًا في البرلمان.

وتعرض قانون الإصلاح لانتقادات واسعة النطاق من قبل الرئيسة زوزانا تشابوتوفا والصحفيين المحليين والمعارضة والمنظمات الإعلامية الدولية والاتحاد الأوروبي.

واحتشد الآلاف مرارًا وتكرارًا في العاصمة احتجاجًا على مظاهرات نظمها حزب المعارضة الرئيسي لسلوفاكيا التقدمية وغيرها.

ويخشى المنتقدون أن تتخلى سلوفاكيا، تحت حكم فيكو عن المسار المؤيد للغرب وتتبع اتجاه المجر تحت قيادة رئيس الوزراء الشعبوي فيكتور أوربان.

المصادر الإضافية • أ ب

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