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بعد أيام من وفاة امرأة في حادث مماثل.. دبّ يصيب 5 أشخاص في سلوفاكيا

دبّ يصيب أشخاصاً في سلوفاكيا.
دبّ يصيب أشخاصاً في سلوفاكيا. Copyright Tamas Soki/MTI - Media Service Support and Asset Management Fund
بقلم:  يورونيوز
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أُعلنت السلطات المحلية في مدينة سلوفاكية، الاثنين، حالة الطوارئ إثر هجوم دب أدى إلى إصابة خمسة أشخاص، من بينهم طفل، وذلك بعد أيام قليلة من وفاة امرأة في حادث مماثل.

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وأعلن المسؤولون في "ميستو ليبتوفسكي ميكولاش" عن فرض حالة الطوارئ، وطُلب من السكان عدم التحرك خارج المناطق التي يقيمون بها خاصة في ساعات الصباح والمساء.

وأمضى الدب الذي دخل إلى المدينة منتصف نهار الأحد 17 مارس/آذار، حوالي 20 دقيقة في المناطق السكنية، قبل أن يتوجه إلى الغابة.

وقالت السلطات المحلية إن جميع ضحايا الدب الخمسة هم من سكان البلدة، وإن ست دوريات تراقب الوضع بطائرة مسيّرة تتمتع برؤية حرارية وليلية، وبفخاخ ومعدات مراقبة أخرى. وأعطت أوامرها لعناصر الدورية بقتل الحيوان إذا تمت رؤيته.

وقال رجال الإنقاذ المحليون إن الحادث وقع بعد يومين فقط من وفاة امرأة من بيلاروسيا بعد أن طاردها دب في غابة جبلية شمال سلوفاكيا مساء الجمعة 15 آذار/مارس.

وقالت السلطات إن فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات وشخصين بالغين آخرين أصيبوا بخدوش وكدمات.

المصادر الإضافية • أ ب

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