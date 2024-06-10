حماس ترحب وإسرائيل تلتزم الصمت.. مجلس الأمن يتبنى خطة وقف إطلاق النار في غزة

بقلم: يورونيوز

تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي الذي يخص التهدئة في قطاع غزة اليوم الاثنين.

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ويدعم القرار المقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى بين حماس وإسرائيل.

وقالت المندوبة الأمريكية التي قرأت نقاط القرار قبل التصويت، إن إسرائيل وافقت عليه مسبقًا، ولا يمكن أن ننتظر إلى الأبد قرار حماس.

تمت الموافقة على المشروع بأغلبية ساحقة بتصويت 14 من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن لصالحه وامتناع روسيا عن التصويت – يدعو أيضا إسرائيل وحماس إلى "التنفيذ الكامل لشروطه دون تأخير ودون شروط".

ويتكون المقترح الإسرائيلي الذي أعلنه بايدن من ثلاثة مراحل، يتم فيها وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن ، لكن حماس قالت إنه لا يضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار.

ردّ حماس

وعقب القرار، رحبت حركة حماس بتبني مجلس الأمن "وقف إطلاق النار الدائم في غزة والانسحاب التام من القطاع".

وقالت الحركة في بيان، إنها مستعدة للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق مبادئ قرار مجلس الأمن.

ردود الفعل الدولية

وفي أول رد فعل دولي، رحب الاتحاد الأوروبي بتبنى مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي الذي يخص التهدئة في قطاع غزة اليوم الاثنين.

وحث مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في منشور على منصة إكس إسرائيل وحماس على قبول الصفقة التي أعلن عنها بايدن.

ويضع الدعم القوي للقرار في أقوى هيئة تابعة للأمم المتحدة يضع ضغوطًا إضافية على كلا الطرفين للموافقة على الاقتراح.