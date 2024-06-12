تقرير: سوق المخدرات تتوسع في أوروبا.. انتشار المخدرات واستهلاكها وصل إلى مستوى غير مسبوق

بقلم: يورونيوز

حذرت وكالة مراقبة المخدرات في تقرير نشرته الأربعاء، من زيادة كبيرة في استهلاك وتوفر المخدرات "في كل مكان" في الاتحاد الأوروبي.

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وقال ألكسيس جوسديل، مدير مركز الرصد الأوروبي للمخدرات والعقاقير خلال مؤتمر صحفي قدم نتائج التقرير: " لم يكن لدينا قط هذا العدد الكبير من المخدرات المتاحة أو المنتجة على أراضي الاتحاد الأوروبي."

وأضاف جوسديل:" تأثير تعاطي المخدرات غير المشروعة يظهر الآن في كل مكان تقريبا في المجتمع الأوروبي."

وذكر التقرير أن 22 مليون شخص تعاطوا الحشيش، و4 ملايين تعاطوا الكوكايين، وحوالي 3 ملايين تعاطوا عقار (إم دي إم إيه) أو ما يسمى "الإكستاسي" خلال العام الماضي في الاتحاد الأوروبي.

وأظهر تقرير أن 85.4 مليون شخص اعترفوا بتناول الحشيش في مرحلة ما من حياتهم، فيما بلغ هذا العدد 78.6 مليونا وفقا لتقرير عام 2022.

وازداد عدد متعاطي الكوكايين لمرة واحدة على الأقل من 14.4 مليونًا في عام 2022 إلى 15.4 مليونًا لعام 2024.

كما ازداد استهلاك عقار إم دي إم إيه الإكستاسي من 10.6 مليونًا إلى 12.3 مليونًا.

وحذر مدير المركز أن هناك العديد من المواد المخدرة الجديدة التي "لا أحد يتصور أن الإنسان يمكن أن يستخدمها" مثل أدوية الطب البيطري وغيرها.

ورصدت الوكالة الأوروبية لمكافحة المخدرات أكثر من 950 مادة مخدرة في نهاية عام 2023، تم الإبلاغ عن 26 منها لأول مرة في أوروبا.

وتابع التقرير أن استهلاك هذه المواد المخدرة له آثار خطيرة على الصحة العامة بسبب عدم معرفة الأطباء مستوى تفاعلها مع باقي الأدوية أو المخدرات.

وأفاد أن تعاطي المخدرات المتعددة في آن واحد أصبحت ممارسة شائعة في الاتحاد الأوروبي، ويعتبر مزيج المواد المخدرة خطرا يهدد الحياة ويعقد العلاج الطبي.