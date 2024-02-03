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شاهد: بالتعاون مع فرنسا وإسبانيا.. إيطاليا تتسلم هاربين أحدهما تاجر مخدرات هرب من السجن

يعرض نائب المشرف الأمريكي المارشال روبرت كلارك مفتاح الأصفاد الذي تم العثور عليه مع المراهق الهارب شين بريور
يعرض نائب المشرف الأمريكي المارشال روبرت كلارك مفتاح الأصفاد الذي تم العثور عليه مع المراهق الهارب شين بريور Copyright Elizabeth Robertson/ The Philadelphia Inquirer
بقلم:  يورونيوز
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أفادت السلطات الإيطالية أنها ألقت القبض على هاربين إيطاليين، ماركو رادوانو وجيانلويجي ترويانو، في فرنسا وإسبانيا.

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وكان تاجر المخدرات، ماركو رادوانو قد هرب من سجن في سردينيا قبل عام، وهو مدان ومتهم بجريمة قتل، وفقًا لبيان الشرطة.

وقد عملت الشرطة الإيطالية بموجب مذكرة اعتقال أوروبية مع القوات الفرنسية للقبض على رادوانو في باستيا، كورسيكا.

ورادوانو يعتبر زعيمًا لمافيا تدير عمليات من فيستي، بوليا على مدى السنوات العشر الماضية.

وفي إسبانيا، تمكنت الشرطي، الذي يعمل مع الحرس المدني الإسباني، بالقبض على جيانلويجي ترويانو في بلدة أوتورا الصغيرة، بالقرب من غرناطة في جنوب إسبانيا.

كان ترويانو يعتبر الرجل الثاني في المافيا التي يترأسها رادوانو، حيث كان يتولى تنظيم عملياتهم.

ولا يزال يتعين على ترويانو، الذي هرب من الإقامة الجبرية في بلدة كامبومارينو الإيطالية الصغيرة في عام 2021، أن يقضي عقوبة بالسجن تصل لمدة تسع سنوات.

المصادر الإضافية • أ ب

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