بلينكن: رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار يتضمن تعديلات "غير قابلة للتنفيذ"

بقلم: يورونيوز

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى العاصمة القطرية والتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر لوسيل في الدوحة.

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأربعاء، إن حماس "لا يمكن ولن يُسمح لها" بتقرير مستقبل المنطقة.

ويزور بلينكن قطر في زيارته الثامنة للمنطقة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، وقبل وصوله الدوحه التقى قبل ايام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، كما التقى أول أمس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس.

وقال بلينكن إن ردّ حماس تضمن تغييرات عديدة على مقترح بايدن، وإن بعضها قابل للتنفيذ، لكن البعض الآخر ليس كذلك".

وقال إن الولايات المتحدة وشركائها يعملون على خطة ما بعد الحرب، وأنهم سيطرحون "مقترحات بشأن العناصر الرئيسية لخطة اليوم التالي، بما في ذلك أفكار ملموسة حول كيفية إدارة الحكم والأمن وإعادة الإعمار".

ويتواجد بلينكن في المنطقة للدفع باقتراح وقف إطلاق النار ، وهو المقترح الذي دعم مجلس الأمن الدولي.

وقدمت حركة حماس، أول رد رسمي لها في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، مطالبة "بتعديلات" على الاتفاق.

وتؤكد حماس إنها لن تقبل أي صفقة لا تتضمن وقفًا كاملًا لإطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من كافة أراضي قطاع غزة.

وأثار الاقتراح الآمال في إنهاء الصراع الذي أدى فيه القصف الإسرائيلي والهجمات البرية في غزة إلى مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني، وفقًا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين، ونزوح حوالي 80٪ من السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن منازلهم.

وأعاقت القيود الإسرائيلية والقتال المستمر الجهود المبذولة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى القطاع الساحلي المعزول، مما أدى إلى انتشار الجوع على نطاق واسع.