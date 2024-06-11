فيديو: عائلات المحتجزين يتظاهرون في تل أبيب أمام فندق يستضيف لقاءات بين بلينكن ومسؤولين إسرائيليين

بقلم: يورونيوز

تظاهر العشرات من عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في غزة وحملوا لافتات وأعلام تطالب بعودتهم، بالتزامن مع اجتماعات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع مسؤولين إسرائيليين في تل أبيب.

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أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات مع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في تل أبيب في اليوم الثاني من جولته الأخيرة في الشرق الأوسط.

وفي اليوم السابق، التقى بلينكن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بعد محادثات في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدفع الاقتراح، الذي يواجه حالة من عدم اليقين الجديد في أعقاب عملية تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة التي أسفرت عن مقتل وجرح مئات الفلسطينيين والتوتر في حكومة نتنياهو.

وتظاهر العشرات من عائلات وأنصار الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة وحملوا لافتات وأعلام تطالب بعودتهم، بالتزامن مع اجتماعات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تل أبيب.

وتجمع المتظاهرون خارج فندق في تل أبيب كان من المقرر أن يستضيف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومسؤولين آخرين لإجراء محادثات.

وحث وزير الخارجية الأمريكي كبار المسؤولين الإسرائيليين على قبول وتنفيذ خطة لغزة ما بعد الحرب، في الوقت الذي دعا فيه إلى ممارسة المزيد من الضغوط الدولية على حماس للموافقة على اقتراح وقف إطلاق النار الذي أقره مجلس الأمن الدولي مؤخرًا.

وهذه هي المرة الثامنة التي يزو فيها بلينكن الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر-تشرين الأول،