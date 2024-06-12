شاهد: تشييع 6 فلسطينيين قتلوا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في جنين

بقلم: يورونيوز

شيع فلسطينيون في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء، جثامين 6 أشخاص قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء، خلال اقتحامه بلدة كفر دان غرب المدينة.

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وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن ثلاثة فلسطينيين قتلوا خلال المواجهات التي حدثت بعد اقتحام القوة الإسرائيلية للبلدة، بينما قتل البقية في قصف إسرائيلي على أحد المنازل وبعد مواجهات عنيفة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل أربعة نشطاء في معركة بالأسلحة النارية وأصاب مقاتلين آخرين في القرية، كما قصفت مروحية المنطقة القريبة من مبنى كان المسلحون يستخدمونه.

وقال بيان الجيش إنه تم العثور أيضا على أربع بنادق خلال المداهمة.

منزل دمر خلال غارة شنتها القوات الإسرائيلية في قرية كفر دان، بالقرب من مدينة جنين بالضفة الغربية، الأربعاء، 12 يونيو، 2024. AP Photo

وأصبحت مدينة جنين ومخيمها والمناطق المحيطة بها منذ سنوات نقطة اشتعال وتوتر رئيسية في الضفة الغربية المحتلة.

ومنذ بداية الحرب في قطاع غزة، قتلت إسرائيل أكثر من 530 فلسطينيا في الضفة الغربية، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية – بعضهم في مواجهات مسلحة والكثير من المدنيين بينهم أطفال.

كما زادت منذ السابع من أكتوبر الماضي الهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين.

كما أن الهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين آخذة في الارتفاع.

وتتمتع السلطة الفلسطينية، التي تدير أجزاء شبه مستقلة من الضفة الغربية، بنفوذ محدود في المناطق الشمالية، حيث تزايدت قوة الفصائل المسلحة الأخرى.

ويعيش ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة تحت حكم عسكري إسرائيلي. ويحمل أكثر من 500 ألف مستوطن يهودي في المنطقة الجنسية الإسرائيلية.