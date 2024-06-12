تقرير أممي يشير إلى جرائم الجيش الإسرائيلي ومقاتلي الفصائل الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر

بقلم: يورونيوز

قال خبراء في مجال حقوق الإنسان مدعومون من الأمم المتحدة في تقرير صدر يوم الأربعاء إن القوات الإسرائيلية والمسلحين الفلسطينيين شاركوا في أعمال عنف جنسي وعنف على أساس النوع خلال الأشهر الأولى من الحرب.

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وقال الخبراء المستقلون إن القوات الإسرائيلية وحركة حماس ارتكبوا جرائم حرب، في حين قيل أيضًا إن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية.

التقرير الذي غطى الفترة ما بين 7 تشرين الأول / أكتوبر ونهاية العام الماضي، عرض مجموعة واسعة من انتهاكات الحقوق والجرائم المزعومة من قبل الجانبين خلال الصراع.

وقال التقرير إن الجيش الإسرائيلي ارتكب أعمالاً تشمل التجويع القسري والقتل والعقاب الجماعي والهجمات المتعمدة على المدنيين، وأن الأجنحة العسكرية لحركة حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة ارتكبت عمليات قتل متعمد وإساءة معاملة المدنيين.

وعلى الرغم من نفي الجناح العسكري لحركة حماس للقيام بأعمال عنف ضد النساء الإسرائيليات، قال التقرير إن الخبراء وثقوا "حالات تشير إلى العنف الجنسي" ضد النساء والرجال بالقرب من موقع مهرجان نوفا الموسيقي والمواقع العسكرية في العديد من الكيبوتسات الإسرائيلية.

وردت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف بأن التقرير "يحاول بشكل شنيع ومثير للاشمئزاز إقامة تكافؤ زائف بين جنود الجيش الإسرائيلي وإرهابيي حماس فيما يتعلق بأعمال العنف الجنسي".

وأشار مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو منفصل عن لجنة الخبراء المستقلين، إلى جرائم حرب محتملة فيما يتعلق بغارة دامية شنتها القوات الإسرائيلية وأطلقت سراح أربعة رهائن خلال عطلة نهاية الأسبوع وقتلت المئات من الفلسطينيين.