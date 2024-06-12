شاهد: بسبب قيظ الصيف.. حديقة حيوانات بمكسيكو سيتي تقدم أطعمة مثلجة للأسود والقردة

بقلم: يورونيوز

في ظل موجة حر شديدة، أطعمت حديقة حيوان تشابولتيبيك مكعبات من اللحوم المجمدة للأسود، بينما كانت الأطعمة النباتية المجمدة من نصيب القردة.

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ويقول رئيس حديقة الحيوان ألبرتو أولاسكوغا: "نستخدم الأصباغ وخلاصات النباتات، ونستخدم الدم للحيوانات آكلة اللحوم، على سبيل المثال. فبدلا من أن يستغرقوا خمس دقائق لتناول الطعام، سيقضون وقتاً أطول من خلال اللعب بقطع الآيس كريم المجمدة."

وصباح الجمعة، قامت الأسود والقردة بلعق ومضغ الآيس كريم الملون أمام أنظار الزوار، ومن بينهم عشرات الأطفال.

واستمرت درجات الحرارة في العاصمة المكسيكية، التي تقع على ارتفاع 2240 ​​مترًا فوق مستوى سطح البحر، حول 30 درجة مئوية، وهو حر غير اعتيادي في هذه الفترة من العام في المدينة.

ورغم أن إطعام الحيوانات المصاصات المثلجة ليس بالأمر الجديد في تشابولتيبيك، فقد زادت حصص الطعام المجمدة مع استمرار موجة الحر.

في موطنها في جنوب المكسيك، تستمر قرود العواء في السقوط ميتة من الأشجار بسبب ضربة الشمس في جنوب المكسيك، وربما يصل عدد الوفيات الآن إلى أكثر من 250.

وفي الشمال على ساحل الخليج الرطب، اضطرت حديقة حيوان إلى إنشاء غرف مكيفة للنسور والبوم والطيور الجارحة الأخرى.

وفي ولاية تاباسكو الجنوبية، تتم مساعدة القردة التي يمكن إنقاذها من الجفاف وضربة الشمس من قبل المنظمات غير الحكومية التي عدم تحرك الحكومة.

وقد منعت قبة حرارية - وهي منطقة ذات ضغط مرتفع قوي تتركز فوق جنوب خليج المكسيك وشمال أمريكا الوسطى - تشكل السحب وتسببت في سطوع أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء المكسيك.