حديقة حيوانات صينية تُواجه انتقادات واسعة بعد عرض كلاب مصبوغة بالأبيض والأسود بدلًا من الباندا

بقلم: يورونيوز

واجهت حديقة حيوانات في الصين سيلاً من الانتقادات، بعد محاولتها خداع الزوار بزوج من الكلاب المصبوغة باللونين الأبيض والأسود كي تبدو مثل دببة الباندا.

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وتظهر مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية "كلبي الباندا" في حديقة حيوانات تايتشو في مقاطعة جيانغسو التي افتتحت في 1 مايو/ أيار.

وعلى الرغم من صبغ فراء الحيوانات لتبدو مثل الباندا التي تُعد رمزًا للبلاد، إلا أن ذيلها الذي يهتز كشفها.

وقال مسؤولو حديقة الحيوان لوسائل الإعلام الرسمية الصينية إنها كلاب "تشاو تشاو" وهي سلالة كلاب تعود أصولها إلى شمال الصين، مضيفين أنهم أعلنوا بوضوح أنها "كلاب باندا" ولم يقدموا أي ادعاءات كاذبة.

وتمتلك كلاب تشاو تشاو كماً هائلاً من الفراء تجعلها تبدو أكبر من حجمها الأصلي.

ومع ذلك، تعرضت حديقة الحيوان، لانتقادات واسعة من قبل وسائل الإعلام الحكومية وجمعيات الدفاع عن الحيوان، لتضليل الزوار وإساءة معاملة الكلاب.

كتب أحد المعلقين على منصة التواصل الاجتماعي Weibo: "ليس من المضحك على الإطلاق صبغ كلاب تشاو تشاو لجذب السياح". "فجلدها الهش ومعطفها السميك بطبيعتها يجعلها عرضة للإصابة بالأمراض الجلدية".

وقال متحدث باسم الحديقة أن الكلاب لم تتعرض للأذى، وأوضح "الناس العاديون يصبغون شعرهم.. يكن للكلاب أن تصبغ شعرها أيضاً. إنه نفس الشعر".

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها "كلاب الباندا" نقاشًا على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، ففي عام 2019، أثار أحد مقاهي الكلاب في مقاطعة سيتشوان مخاوف بشأن إساءة معاملة الحيوانات، حيث تم صبغ شعر ستة كلاب تشاو تشاو لتبدو مثل الدببة.