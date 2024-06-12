شاهد: توافد أكثر من 1.5 مليون مسلم لأداء فريضة الحج السنوية في مكة

بقلم: يورونيوز

توافد أكثر من 1.5 مليون مسلم إلى مكة لأداء فريضة الحج، وبهذا يعود عدد الحجاج ليصل إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

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وقال مسؤولون سعوديون إن أكثر من 1.5 مليون حاج أجنبي وصلوا إلى السعودية يوم الثلاثاء، من جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن ينضم لهم الآلاف من السعوديين عند بدء مناسك الحج رسميا يوم الجمعة.

وفي عام 2019، أي العام الذي سبق انتشار جائحة كورونا، أدى أكثر من 2.4 مليون مسلم فريضة الحج. وتتحكم السلطات السعودية بوفود الحجاج من خلال الحصص لكل دولة، وتسمح لكل دولة بحاج واحد لكل ألف مواطن مسلم.

ويتزامن موسم الحج هذا العام مع تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 8 أشهر.

وشارك 4200 حاج فلسطيني من الضفة الغربية حسب وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، فيما لم يتمكن الفلسطينيون في قطاع غزة من السفر إلى السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام وفقا لوكالة برس أسوشيتد.

وقال إبراهيم الحضري، وهو حاج جزائري: "ندعو هذا العام أن تتحرر فلسطين وأن يحرر الفلسطينيون أرضهم، وأن يعيشوا مثل باقي الأمم، وأن يعيشوا في سلام وليس في حالة حرب دائمة".

وقالت ربيعة الراجحي، وهي حاجة مغربية أتت إلى مكة للحج مع زوجها وابنتهما: "شعرت بالارتياح عندما وصلت إلى المسجد الحرام ورأيت الكعبة..أنا سعيدة جدا".

وعانى حوالى 2000 حاج من الإجهاد الحراري في 2023 بسبب ارتفاع قياسي في درجات الحرارة وفقا للسلطات السعودية.