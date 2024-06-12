نصيحة من البابا فرنسيس للكهنة كي لا "ينعس" المصلون

بقلم: يورونيوز

دعا البابا فرنسيس، الأربعاء، الكهنة إلى إلقاء عظات قصيرة أثناء القداديس "لا تتجاوز ثماني دقائق" حتى لا يتسببوا "بالنعاس" لدى المصلّين.

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وقال البابا الأرجنتيني في كلمة ارتجالية خلال اللقاء الأسبوعي العام مع المؤمنين في حاضرة الفاتيكان، إن العظة التي يلقيها الكهنة بعد تلاوة الإنجيل أثناء القداس، "يجب أن تكون قصيرة، على شكل صورة، أو خاطرة، أو شعور".

وأضاف "يجب ألا تتجاوز العظة ثماني دقائق لأنّ (المؤمنين) بعد هذه المدة يفقدون الاهتمام، ويضربهم النعاس، وهم على حق في ذلك. هكذا يجب أن تكون العظة، وهذا ما أريد أن أقوله للكهنة الذين يتحدثون كثيراً، في كثير من الأحيان، ولا نفهم ما يقولون".

وهذه ليست أوّل مرّة يقدم فيها الحبر الأعظم هذه النصيحة. ففي عام 2023، وصف البابا فرنسيس خصوصاً العظات المطوّلة بأنها "كارثة".