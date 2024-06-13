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محكمة هولندية تدين 3 رجال بقتل الصحفي دي فريس في عام 2021

المراسل الاستقصائي بيتر آر دي فريس في أمستردام، هولندا
المراسل الاستقصائي بيتر آر دي فريس في أمستردام، هولندا Copyright Peter Dejong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Peter Dejong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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أدانت محكمة هولندية، الأربعاء ثلاثة رجال بتهمة القتل المتعمد، بإطلاق النار على المراسل الاستقصائي بيتر دي فريس عام 2021، في وسط مدينة أمستردام، الذي أحدث صدمة في جميع أنحاء هولندا.

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وأدين مطلق النار والسائق المهرب ومنظم الهجوم بالتورط المباشر في القتل. وحكمت المحكمة على مطلق النار والسائق بالسجن 28 عاما. وحكم على الرجل الذي نظم عملية القتل بالسجن 26 عاما وشهرا واحدًا.

وقال القاضي خيرت أولديكامب، رئيس المحكمة في محكمة أمستردام الجزئية: "إن أفعالهم والتهور الذي أظهروه يظهر أنهم لا يهتمون بحياة الإنسان." حيث أظهر الثلاثة المتهمين "قسوة وانعدام ضمير غير مسبوقين."

وقُتل دي فريس بالرصاص في 5 يوليو/تموز 2021، في أحد شوارع أمستردام المزدحمة، وتوفي بعد تسعة أيام متأثرًا بجراحه عن عمر يناهز 64 عاماً.

ووُجهت اتهامات إلى 9 رجال اتهموا بالتواطؤ في جريمة قتل دي فريس. وأُدين ثلاثة منهم بالتواطؤ وحكم عليهم بأحكام تتراوح بين 10 سنوات و14 سنة. وأُدين رجل بحيازة مخدرات لكن تمت تبرئته من التواطؤ في جريمة القتل.

وأثارت جريمة القتل الغضب في جميع أنحاء هولندا. ووصف ملك هولندا ويليم ألكسندر إطلاق النار على دي فريس آنذاك بأنه "هجوم على الصحافة، وهي حجر الزاوية في دولتنا الدستورية، وبالتالي فهو أيضًا هجوم على سيادة القانون".

المصادر الإضافية • أ ب

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