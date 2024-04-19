هولندا تتبرع بـ 100 ألف زهرة توليب لمدينة لفيف الأوكرانية

بقلم: يورونيوز

في مدينة لفيف الأوكرانية، أزهرت الآن 100 ألف بصيلة من زهور التوليب، كانت قد أهدتها هولندا في العام الماضي.

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تم زرع العديد من زهور التوليب بجوار معالم المدينة، مثل نصب المائة السماوي التذكاري، وهو مكان تكريم لأولئك الذين ماتوا خلال ثورة الكرامة في عام 2014. وأنشأت السلطة المحلية خريطة تفاعلية تحدد مواقع زهور التوليب.

وتقول أوكسانا، نائبة رئيس قسم البيئة في مجلس مدينة لفيف، : "لقد زرعنا بصيلات زهور التوليب هذه في ديسمبر/كانون الأول. وفي الواقع، إنها معجزة أنها ازهرت في الربيع. هي رمز للحياة".

وبحسب الطبيبة النفسية ورئيسة الجمعية الأوكرانية لعلاج الجشطالت الدكتورة لاريسا ديدكوفسكا، فإن زهور التوليب ستوفر "العلاج بالزهور" لأولئك الذين يعانون من آثار الحرب.

وتمت زراعة زهور التوليب في أكثر المواقع شعبية في المدينة، حتى تنال إعجاب أكبر عدد ممكن من الناس. وتم اختيار 15 نوعا من زهور التوليب بألوان مختلفة لكل موقع.

تقول ناتاليا فيليشكو، وهي واحدة من السكان المحليين: "إنها فرحة. سأبكي الآن. جعلونا ننسى الحرب ولو للحظة وننسى أنهم يقصفون أوكرانيا. ثانيًا، عندما يعود أزاوجهن (الجنود في الجيش)، سيزرعون الزهور معًا في حديقتهم، ونحن ممتنون لهم إلى ما لا نهاية".

في يونيو، سيتم حفر بصيلات التوليب ومعالجتها من الآفات والأمراض الفطرية وتخزينها حتى الموسم التالي.