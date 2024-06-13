شاهد: لا يزال مستمراً.. اندلاع حريق هائل في أحد مصافي أربيل شمال العراق

بقلم: يورونيوز

ادلع حريق هائل في منشأة تخزين الأسفلت لمصفاة نفط تقع على طريق أربيل-كوير في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

اعلان

وبسبب ضخامة الحريق، تحاول نحو اثنتي عشرة من فرق الإطفاء إخماد الحريق. وأكد الدفاع المدني في أربيل أن المصفاة كانت عشوائية ولم تتوفر فيها شروط السلامة، مشيراً إلى احتراق سيارة إطفاء تابعة لمطار أربيل شاركت في جهود إخماد الحريق.

وحسب قناة "رووداو" فإن العديد من المصافي الأخرى تقع في محيط المصفاة المشتعلة، ولا يزال سبب الحريق غير واضح.

وذكر شاهد عيان إن شخصًا واحدًا أصيب وأن العديد من الآخرين يعانون من مشاكل في التنفس، لكن "رووداو" لم تتمكن من التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

وقال شاهد العيان: "كنا جالسين في غرفة فسمعنا صخبًا شديدًا، وعندما خرجنا وجدنا المعمل الذي وراءنا يحترق، سمعنا أصوات ثلاثة أو أربعة انفجارات قوية".

ومن الجدير بالذكر أن حوادث الحرائق شائعة في العراق وإقليم كردستان، حيث سبق وأن اندلع حريق في مصنع للإسفلت بالقرب من بلدة عربت شرقي السليمانية في تشرين الأول/أكتوبر، أسفر عن مقتل عامل وإصابة ثلاثة آخرين.

ووفقاً لبيانات مديرية شرطة إقليم كردستان، تم تسجيل ما مجموعه 7546 حادث حريق في جميع أنحاء الإقليم في عام 2022.