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الفيل العراف "بوبي" يتوقع فوز ألمانيا في افتتاحية يورو 2024.. هل تتحقق نبوءته؟

الفيل العراف 'بوبي' يتوقع فوز ألمانيا في افتتاحية يورو
الفيل العراف 'بوبي' يتوقع فوز ألمانيا في افتتاحية يورو Copyright Ng Han Guan/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Ng Han Guan/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونويز مع أب
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تنبأ الفيل الافريقي"بوبي" بفوز ألمانيا على اسكتلندا في مباراة افتتاح يورو 2024، حيث دفع الكرة نحو مرمى يزينه العلم الألماني.

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يعد "بوبي" أشهر الفيلة في مجال التنبؤ بنتائج المباريات وشخصية بارزة في هذا المجال، وهو يحضى باهتمام واسع على المستوى العالمي بفضل تنبؤاته الدقيقة في مباريات كرة القدم.

يعيش الفيل في محمية وسط ألمانيا، تحديدًا في ولاية تورينغن، حيث اكتشف الحراس اهتمامه بكرة القدم بعدما تدحرجت كرة داخل حظيرته، فسارع لركلها على الفور.

ويبقى السؤال المطروح: هل ستتحقق توقعات "بوبي" الفيل؟ سنتعرف على الإجابة مساء الجمعة بعد انتهاء المباراة التي ستقام على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ.

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