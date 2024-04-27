EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Newsletterرسالة إخباريةEventsالأحداث
Loader
مباشر
EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
آخر الأخبار

Trending

Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

فيديوهات
عرض المزيد

تغطية خاصة

Newsletterرسالة إخباريةEventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

شاهد: احتفالات صاخبة في هولندا بعيد ميلاد الملك فيليم ألكسندر

المئات يحتفلون بعيد ميلاد ملك هولندا فيليم ألكسندر
المئات يحتفلون بعيد ميلاد ملك هولندا فيليم ألكسندر Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

يُعدّ الاحتفال بعيد ميلاد الملك في هولندا تقليداً عريقاً ينافس ليلة رأس السنة في كونه أكبر احتفال في العام.

اعلان

 احتشد آلاف الأشخاص في قنوات أمستردام اليوم السبت، وهم يرتدون اللون البرتقالي، للاحتفال بعيد ميلاد الملك فيليم ألكسندر السابع والخمسين.

زينت القوارب الصغيرة بألوان زاهية بينما كانت تبحر عبر الممرات المائية التاريخية للعاصمة، مخلفة وراءها أجواء من البهجة والمرح.

شارك الملك فيليم ألكسندر وعائلته في هذه الاحتفالات المميزة من خلال جولة في مدينة إمين الشمالية، حيث حظيت العائلة بتفاعل حار من قبل الجماهير.

ويُعدّ الاحتفال بعيد ميلاد الملك تقليداً هولندياً عريقاً ينافس ليلة رأس السنة في كونه أكبر احتفال في العام. وتنتشر الفعاليات والاحتفالات في جميع أنحاء البلاد، منها الحفلات الموسيقية والعروض الفنية والأسواق المفتوحة، كلها تتّسم بأجواء من الفرح والوحدة الوطنية.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

هولندا تتبرع بـ 100 ألف زهرة توليب لمدينة لفيف الأوكرانية

شاهد: اعتقال الناشطة غريتا تونبرغ في أمستردام خلال احتجاج ضد دعم هولندا للوقود الأحفوري

ماذا نعرف عن "جيش شنغن" التابع لحلف شمال الأطلسي والذي أنشأته بولندا وألمانيا وهولندا؟

عيد الميلاد هولندا منوعات