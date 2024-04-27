شاهد: احتفالات صاخبة في هولندا بعيد ميلاد الملك فيليم ألكسندر

بقلم: يورونيوز

يُعدّ الاحتفال بعيد ميلاد الملك في هولندا تقليداً عريقاً ينافس ليلة رأس السنة في كونه أكبر احتفال في العام.

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احتشد آلاف الأشخاص في قنوات أمستردام اليوم السبت، وهم يرتدون اللون البرتقالي، للاحتفال بعيد ميلاد الملك فيليم ألكسندر السابع والخمسين.

زينت القوارب الصغيرة بألوان زاهية بينما كانت تبحر عبر الممرات المائية التاريخية للعاصمة، مخلفة وراءها أجواء من البهجة والمرح.

شارك الملك فيليم ألكسندر وعائلته في هذه الاحتفالات المميزة من خلال جولة في مدينة إمين الشمالية، حيث حظيت العائلة بتفاعل حار من قبل الجماهير.

ويُعدّ الاحتفال بعيد ميلاد الملك تقليداً هولندياً عريقاً ينافس ليلة رأس السنة في كونه أكبر احتفال في العام. وتنتشر الفعاليات والاحتفالات في جميع أنحاء البلاد، منها الحفلات الموسيقية والعروض الفنية والأسواق المفتوحة، كلها تتّسم بأجواء من الفرح والوحدة الوطنية.