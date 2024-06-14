بدء مناسك الحج في مكة في ظل درجات حرارة قياسية

بقلم: يورونيوز

بدأ نحو مليون مسلم بالطواف حول الكعبة، مرتدين أثواب الإحرام البيضاء، الجمعة في ظل درجات حرارة قياسية بلغت 44 درجة مئوية.

اعلان

وتوافد أكثر من 1.5 مليون مسلم إلى مكة لأداء فريضة الحج، وبهذا يعود عدد الحجاج ليصل إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. فيما تتوقع السلطات السعودية أن يتجاوز عدد الحجاج إلى مليوني حاج.

ويتزامن موسم الحج هذا العام مع تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 8 أشهر، وارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 44 درجة مئوية.

وشارك 4200 حاج فلسطيني من الضفة الغربية حسب وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، فيما لم يتمكن الفلسطينيون في قطاع غزة من السفر إلى السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام بسبب إغلاق معبر رفح بالكامل منذ مايو/أيار عندما وسعت إسرائيل هجومها البري على مدينة رفح جنوب القطاع على الحدود مع مصر.

وتقول آمنة أبو مطلق، وهي سيدة فلسطينية تبلغ 75 عاماً: "نحن محرومون من أداء الحج بسبب إغلاق المعبر وبسبب الحروب والدمار.. لقد حرمتنا إسرائيل من كل شيء".

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية أصدر الملك سلمان بن عزيز الإثنين أمرا باستضافة ألف حاج من "أسر الشهداء والجرحى من قطاع غزة."

وعانى حوالى 2000 حاج من الإجهاد الحراري في 2023 بسبب ارتفاع قياسي في درجات الحرارة وفقا للسلطات السعودية.