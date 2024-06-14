Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار

ترندينغ

جدول زمني

أوروبا

أبواب

برامج

العالم

أبواب

برامج

Featured

أعمال

أبواب

برامج

Next

أبواب

برامج

Green

أبواب

برامج

الصحة

أبواب

برامج

ثقافة

أبواب

برامج

سفر

أبواب

برامج

فيديو
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداثالبودكاست
Loader

جدونا

اعلان

بدء مناسك الحج في مكة في ظل درجات حرارة قياسية

حجاج يطوفون حول الكعبة في مكة، المملكة العربية السعودية.
حجاج يطوفون حول الكعبة في مكة، المملكة العربية السعودية. Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

بدأ نحو مليون مسلم بالطواف حول الكعبة، مرتدين أثواب الإحرام البيضاء، الجمعة في ظل درجات حرارة قياسية بلغت 44 درجة مئوية.

اعلان

وتوافد أكثر من 1.5 مليون مسلم إلى مكة لأداء فريضة الحج، وبهذا يعود عدد الحجاج ليصل إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. فيما تتوقع السلطات السعودية أن يتجاوز عدد الحجاج إلى مليوني حاج.

ويتزامن موسم الحج هذا العام مع تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 8 أشهر، وارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 44 درجة مئوية.

 

وشارك 4200 حاج فلسطيني من الضفة الغربية حسب وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، فيما لم يتمكن الفلسطينيون في قطاع غزة من السفر إلى السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام  بسبب إغلاق معبر رفح بالكامل منذ مايو/أيار عندما وسعت إسرائيل هجومها البري على مدينة رفح جنوب القطاع على الحدود مع مصر.

وتقول آمنة أبو مطلق، وهي سيدة فلسطينية تبلغ 75 عاماً: "نحن محرومون من أداء الحج بسبب إغلاق المعبر وبسبب الحروب والدمار.. لقد حرمتنا إسرائيل من كل شيء".

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية أصدر الملك سلمان بن عزيز الإثنين أمرا باستضافة ألف حاج من "أسر الشهداء والجرحى من قطاع غزة."

وعانى حوالى 2000 حاج من الإجهاد الحراري في 2023 بسبب ارتفاع قياسي في درجات الحرارة وفقا للسلطات السعودية.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

لأول مرة.. السعودية تدشن "التاكسي الجوي" في موسم الحج

أرامكو السعودية تطرح دفعة ثانية من أسهمها للبيع بقيمة مليارات الدولارات

"التطبيع مع السعودية انتصار يغير قواعد اللعبة".. الرئيس الإسرائيلي يدعو إلى النظر في الملف بجدية

الشرق الأوسط الإسلام الحج مكة الاحتباس الحراري والتغير المناخي